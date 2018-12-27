2018-12-27T10:31:33+03:00
Происшествия

В Новочеркасске в загоревшейся хозпостройке около завода погиб мужчина

Предварительно, это был сторож предприятия
Илья БОГОМОЛОВ
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26 декабря на окраине Новочеркасска произошел пожар. В 7 часов утра на территории кирпичного завода по улице Силикатной загорелась хозпостройка на площади в половину квадратного метра. Огонь потушили менее чем за 15 минут. Несмотря на маленький масштаб бедствия, в данном происшествии, по сообщению регионального главка МЧС, погиб человек.

По предварительной версии, это был сторож, который охранял здание предприятия. 64-летний мужчина мог нарушить правила пожарной безопасности, отапливая свое помещение электроприбором.

Напомним, что сегодня, 27 декабря, в 5 часов утра в городе Шахты загорелся одноэтажный частный дом по улице Свердлова. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, пострадали 6 человек, из них трое погибли. Жертвами ЧП стали двое взрослых и ребенок 3 лет.

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