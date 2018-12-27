Плату за вывоз мусора снизят в ряде муниципалитетов Ростовской области

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-27T10:20:49+03:00

Ростовчанам с Нового года за вывоз мусора придется платить значительно больше. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

С Нового года вводится новая система расчетов за твердые бытовые отходы

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В тех муниципалитетах донского региона, где из-за введения новой системы расчета за твердые коммунальных отходы наиболее ощутимо вырастет оплата за вывоз мусора для населения, будет введен так называемый понижающий коэффициент норматива потребления.

Об этом объявил на заседании правительства Ростовской области губернатор Василий Голубев.

- Мы стремимся ограничить рост платы граждан при реализации новой схемы сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов, - пояснил глава региона. - В ряде муниципалитетов, где рост норматива значительно увеличен, будет введен понижающий коэффициент — 0,8.

Уточняется, что — по крайней мере, на данный момент — соответствующее послабление появится в территориях, где норматив возрос в два (и даже более) раза: в Волгодонске, Донецке, Таганроге, Сальске и Матвеево-Курганском районе.

Вместе с тем, Голубев поручил создать в каждом городе и районе свой оперативный штаб, который призван отслеживать и контролировать тему перехода на новую систему с ТКО — причем, следить будет еще и административная инспекция, в ежедневном режиме, а дважды в день доклады о работе системы будут поступать в региональное министерство ЖКХ.

-Мы должны видеть проблемы и тут же оперативно реагировать, - подчеркнул губернатор. - Нужно, чтобы с первых дней система приступила к работе без сбоев.

Напомним, что новая система, которой будут управлять региональные операторы, вводится в РФ с 1 января 2019 года, и она существенно повлияет на стоимость услуг, поскольку оплата рассчитывается исходя из двух компонент - тарифа и норматива накопления.