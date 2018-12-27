СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-27T10:23:07+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону 27-31 декабря 2018: обещают сильный туман и снег с дождем. Если верить прогнозам синоптиков, то еще в четверг, 27 декабря, в донской столице будет идти снег и днем до нуля градусов. При этом сила западного ветра составит до десяти метров в секунду.

Зато в пятницу, 28 декабря, обещают облачно и без осадков. Правда, вся эта радость хорошо подмерзнет - синоптики прогнозируют до минус одиннадцати градусов в дневные часы, ветер заметно утихнет. Минусовые температуры продолжаться и в выходные. Так, в субботу, обещают до минус двух градусов, снег и сильный туман, видимость при котором составит менее километра.

В воскресенье, 30 декабря, похолодает еще на один градус, туман продолжится и также будет идти снег. В понедельник, 31 декабря к снегу и туману добавится еще и дождь, днем до нуля градусов. Дождь обещают и в первую ночь Нового года, а столбики в полночь покажут плюс один градус тепла. Правда, погода дама переменчивая, от того предсказания синоптиков могут еще и перемениться.