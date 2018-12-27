2018-12-27T12:29:44+03:00
Общество

Пособия на детей в 2019 году в Ростове-на-Дону: какой размер

Выясняем, сколько будут составлять в 2019 году в Ростове-на-Дону пособия на детей
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, сколько будут составлять в 2019 году в Ростове-на-Дону пособия на детей. Фото: ГОПАЛО ОльгаВыясняем, сколько будут составлять в 2019 году в Ростове-на-Дону пособия на детей. Фото: ГОПАЛО Ольга
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Пособия на детей в 2019 году в Ростове-на-Дону: какой размер. Его озвучили на заседании регионального правительства, которое состоялось накануне, 26 декабря 2018 года. Как пояснили чиновники из регионального министерства труда, была произведена переиндексация. В итоге, размер детского пособия с 1 января 2019 года составит 423 рубля. А вот для малоимущих семей размер ежемесячной денежной выплаты на детей первого и второго года жизни будет больше – 841 рубль.

Кроме того, предусмотрен и размер ежемесячной денежной выплаты на детей из многодетных семей. Он составит 423 рубля.

Всего же для жителей региона — тех у кого семьи с детьми, предусмотрены различные пособия — их восемь региональных и столько же федеральных.

Как пояснили чиновники, на Дону ежемесячно появляются на свет около четырех тысяч новорожденных.

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