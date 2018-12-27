СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-27T12:52:49+03:00

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Пособия многодетным семьям в Ростове-на-Дону в 2019 году: изменения будут действовать с 1 января. Об этом рассказала региональный министр труда Елена Елисеева после заседания регионального правительства, на котором было принято постановление о переиндексации пособий для семей с детьми.

В частности, за последние семь лет в Ростовской области число многодетных семей выросло с 21 до 39 тысяч. При этом на свет ежемесячно появляются около четырех тысяч новорожденных.

В частности, в новом году размер ежемесячной денежной выплаты на детей из многодетных семей будет составлять 423 рубля в месяц. Кроме того, был установлен размер единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей. И в 2019 году данная выплата составит 66 484 рубля на каждого рожденного ребенка.

Также для многодетных семей предусмотрены и другие программы, о них можно узнать в районных отделах органов социальной защиты населения.