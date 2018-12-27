2018-12-27T14:54:37+03:00
Общество

Новогодний забег 1 января 2019 в Ростове-на-Дону: от елки у парка Горького до Театрального проспекта

Выясняем, как пройдет в Ростове-на-Дону 1 января 2019 новогодний забег
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, как пройдет в Ростове-на-Дону 1 января 2019 новогодний забег.Выясняем, как пройдет в Ростове-на-Дону 1 января 2019 новогодний забег.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Новогодний забег 1 января 2019 в Ростове-на-Дону: от елки у парка Горького до Театрального проспекта. Традиционная акция состоится в первый день нового года, а приобщиться к ней может каждый желающий.

Как сообщили в мэрии города, в акции «Побегай 1 января» можно принять участие хоть всей семьей или компанией. Желающие должны зарегистрироваться на официальном сайте акции.

По задумке организаторов, планируется костюмированный праздник бега и здорового образа жизни, так что можно захватить с собой колпак Деда Мороза или другие праздничные наряды.

Желающие начнут собираться с 10:00 у главной городской елки, что в парке имени Максима Горького. От туда в 11:00 назначен и старт забега. Спортсмены пробегут по улице Пушкинской до самого Театрального проспекта. Протяженность маршрута составит четыре километра.

А приятным сюрпризом для бегунов станет горячий чай на финише.

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