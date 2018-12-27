2018-12-27T14:39:17+03:00
Общество

В Ростове завершается благоустройство сквера Северный

Там положили газон и построили амфитеатр
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове появится новый благоустроенный сквер.В Ростове появится новый благоустроенный сквер.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В Ворошиловском районе Ростова завешаются работы по благоустройству сквера Северный. Жители города сами выбрали это место для преображения по итогам голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Уже выложена плитка, завершена укладка бетонной газонной решетки, установлены детские площадки. В качестве дорожного покрытия используется теравэй (на основе сыпучего наполнителя и вяжущего материала). Сквер украсили малые архитектурные формы. Появились навесы для вьющихся растений, для защиты прохода или террасы от палящего солнца, - рассказали в администрации Ростова.

Чиновники добавили, что в сквере устроены тропинки для маломобильных групп населения, установлено ограждение, смонтирован амфитеатр. Также там посажены хвойные растения и уложен рулонный газон. Сейчас идут работы по наладке системы улучшения микроклимата.

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