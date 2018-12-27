2018-12-27T14:46:55+03:00
Общество

Выставка «Дон православный» в Ростове-на-Дону 2019: к святым местам совершить паломничество смогут 33 тысячи верующих

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону в 2019 пройдет традиционная выставка «Дон православный»
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону в 2019 пройдет традиционная выставка «Дон православный».Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону в 2019 пройдет традиционная выставка «Дон православный».Фото: Евгения ГУСЕВА
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Выставка «Дон православный» в Ростове-на-Дону 2019: к святым местам совершить паломничество смогут 33 тысячи верующих, при этом даже не выезжая из города. Так подсчитали организаторы. Известно, что выставка состоится в выставочном центре на проспекте Нагибина с 16 по 21 января 2019 года.

Там желающие смогут прикоснуться к христианским святыням более чем из трехсот храмов и монастырей Украины, Белоруссии, Черногории, Палестины, Грузии и России. В частности, можно будет увидеть чудотворную икону святого пророка Иоанна Предтечи «с житием» Крестителя Господня. А также икону «Святая Марина, побивающая беса», к которой обращаются за утешением страждущих и исцелением больных. Будет представлено и Святое Миро Николая Чудотворца.

Посетителей ждет выставка тематических ювелирных украшений, а также иконы и специализированнаы литература. Пройдут мастер-классы, можно будет заказать молебны и побеседовать со священниками.

Здесь же можно будет увидеть рождественский вертеп - модель Вифлеемской пещеры, где родился Спаситель, с настоящими животными, овечками и кроликами. На выставке представят и экспозицию «Святой праведный Иоанн Кронштадтский: образ пастыря. 110 лет со дня смерти и 180 лет со дня рождения».

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