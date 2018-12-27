Житель Новочеркасска обчистил гараж знакомого на 350 тысяч рублей
В Новочеркасске задержали 41-летнего местного жителя, который подозревается в краже. Мужчина, согласно версии правоохранительных органов, обчистил гараж своего знакомого, воспользовавшись его добротой и расположением.
- В дежурную часть обратился потерпевший и рассказал, что из его гаража пропали вещи, общая стоимость которых составила 350 тысяч рублей, - пояснили в полиции.
Мужчина добавил, что разрешал пользоваться своим гаражом знакомому. Вскоре того вызвали в правоохранительные органы на беседу.
- Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник пользовался гаражом своего знакомого и тайно вынес электроинструменты, колеса, запасные автозапчасти в свой гараж, - говорят стражи порядка.
Прежде чем хозяин поднял тревогу, хитрец успел продать часть чужих вещей. Ему теперь грозит до пяти лет лишения свободы.