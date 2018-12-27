В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении хулигана, который на вокзале обматерил полицейского

СЕГОДНЯ 16:12 2018-12-27T16:14:02+03:00

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В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Краснодарского края. Мужчина публично обматерил полицейского. Как пояснили в Южном следственном управлении на транспорте, 9 декабря, будучи на железнодорожном вокзале, подозреваемый дебоширил. Страж порядка попросил его прекратить хулиганить и показать паспорт, чем вызвал еще большую агрессию.

- Подозреваемый, не желая повиноваться законным требованиям представителей власти, в присутствии посторонних граждан публично оскорбил сотрудников полиции нецензурной бранью, оскорбительными словами и непристойными выражениями, унижающими их честь и достоинство, - пояснили в следствии на транспорте.

Нарушителя доставили в дежурную часть полиции, где ему пришлось проходить процедуру установления личности, а затем и давать показания. Мужчине грозит крупный штраф и даже исправительные работы в течение года.