Шествие Дедов Морозов 6 января 2019 в Ростове-на-Дону: от Театрального проспекта до парка Горького

СЕГОДНЯ 17:06 2018-12-27T17:09:42+03:00

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Шествие Дедов Морозов в Ростове-на-Дону состоится 6 января 2019. Как сообщили организаторы, участники пройдут по главной улице города - Большой Садовой, начав рождественский парад с Театральной площади. Конечной точкой станет сцена у центрального входа в парк имени Максима Горького. Начало в 17:00.

- В конкурсе на лучшего Дедушку сможет принять участие каждый желающий, достаточно иметь костюм или даже часть костюма и желание привнести в жизнь людей чудо, - пояснили в администрации города.

Предварительная регистрация обязательна, а вот участие в конкурсе бесплатное. Шествие Дедов морозов станет частью масштабного мероприятия.

Напомним, также 6 января запланированы развлекательные рождественские мероприятия в городских парках.