2018-12-27T17:35:48+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону мошенница обещала помочь в оформлении кредита, запросив за услугу 150 тысяч рублей

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сотрудники полиции распространили официальное сообщение о задержании 47-летней жительницы донской столицы, которую подозревают в мошенничестве. Суть схемы полностью не раскрывается, но некоторые детали обмана известны.

- Подозреваемая предложила помощь в оформлении кредита, - пояснили в правоохранительных органах. - За свои услуги злоумышленница попросила предоплату в 150 тысяч рублей. Однако, после получения денег, перестала выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали ростовчанку. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, накануне, 26 декабря, стало известно, что в Ростове-на-Дону вынесли приговор бизнесмену, который обвинялся в мошенничестве в сфере кредитования. Согласно официальной версии, будучи учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью, он похитил деньги, взятые в кредит - почти 12 млн рублей.

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