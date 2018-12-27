2018-12-27T18:17:11+03:00
Общество

Виталий Кушнарев назвал модернизацию транспортной системы Ростова-на-Дону "смелым шагом"

Градоначальник южной столицы подвел итоги уходящего года
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев прокомментировал итоги модернизации транспортной системы города.

- В этом году мы проводили модернизацию транспортной системы - это был смелый шаг, - отметил Кушнарев. - Из 956 единиц общественного транспорта 665 единиц 2017-18 годов выпуска. В 2019-ом планируем приобрести 20 единиц электротранспорта - пока еще не будем конкретизировать, сколько электробусов, сколько троллейбусов. Кстати, два из четырнадцати троллейбуса, которые, по договоренностью с правительством Москвы, должны нам поставить из столицы бесплатно, уже прибыли, еще восемь привезут завтра. В январе будет полный комплект.

Что касается масштабного изменения маршрутной сети, которое произошло осенью, он, признав наличие проблемных моментов, отметил, что к ряду перевозчиков, которые не выполняют свои обязательства, направлены ряду перевозчиков - в частности, пояснил он, речь идет о компаниях, обслуживающих маршруты № 67, 65, 65-а,45, 47 и 77.

Вместе с тем, добавил Кушнарев, если перевозчики устранят свои недоработки полностью, они продолжат работать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Парк Левобережный в концессию пока передавать не будут
Объем инвестиций в экономику Ростова-на-Дону вырос до 57,4 млрд рублей
В Ростове-на-Дону мошенница обещала помочь в оформлении кредита, запросив за услугу 150 тысяч рублей
Шествие Дедов Морозов 6 января 2019 в Ростове-на-Дону: от Театрального проспекта до парка Горького
Из-за снегопада на трассах Ростовской области усилили бригады дорожных служб
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении хулигана, который на вокзале обматерил полицейского
Житель Новочеркасска обчистил гараж знакомого на 350 тысяч рублей
Житель Таганрога попался на хранении крупной партии наркотиков
Выставка «Дон православный» в Ростове-на-Дону 2019: к святым местам совершить паломничество смогут 33 тысячи верующих
В Ростове завершается благоустройство сквера Северный
Новогодний забег 1 января 2019 в Ростове-на-Дону: от елки у парка Горького до Театрального проспекта
Пособия многодетным семьям в Ростове-на-Дону в 2019 году: изменения будут действовать с 1 января
Пособия матерям-одиночкам в Ростове-на-Дону 2019: сколько будут получать
Пособия на детей в 2019 году в Ростове-на-Дону: какой размер
Погода в Ростове-на-Дону 27-31 декабря 2018: обещают сильный туман и снег с дождем
Плату за вывоз мусора снизят в ряде муниципалитетов Ростовской области
В Новочеркасске в загоревшейся хозпостройке около завода погиб мужчина
В Ростове-на-Дону ищут 21-летнего парня
Реализация Стратегии-2030 в Ростовской области будет проходить в три этапа
В Красном Сулине женщина зарезала сожителя, которого пыталась убить полгода назад
«Вот это ножки»: Пловчиха Юлия Ефимова прогулялась по Москве
«Какое чувственное фото»: Снимок «Мисс Россия» Татьяны Котовой в постели набирает тысячи лайков