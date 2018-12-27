Виталий Кушнарев назвал модернизацию транспортной системы Ростова-на-Дону "смелым шагом"

СЕГОДНЯ 18:17 2018-12-27T18:17:11+03:00

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Сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев прокомментировал итоги модернизации транспортной системы города.

- В этом году мы проводили модернизацию транспортной системы - это был смелый шаг, - отметил Кушнарев. - Из 956 единиц общественного транспорта 665 единиц 2017-18 годов выпуска. В 2019-ом планируем приобрести 20 единиц электротранспорта - пока еще не будем конкретизировать, сколько электробусов, сколько троллейбусов. Кстати, два из четырнадцати троллейбуса, которые, по договоренностью с правительством Москвы, должны нам поставить из столицы бесплатно, уже прибыли, еще восемь привезут завтра. В январе будет полный комплект.

Что касается масштабного изменения маршрутной сети, которое произошло осенью, он, признав наличие проблемных моментов, отметил, что к ряду перевозчиков, которые не выполняют свои обязательства, направлены ряду перевозчиков - в частности, пояснил он, речь идет о компаниях, обслуживающих маршруты № 67, 65, 65-а,45, 47 и 77.

Вместе с тем, добавил Кушнарев, если перевозчики устранят свои недоработки полностью, они продолжат работать.