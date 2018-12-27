2018-12-27T18:45:48+03:00
Экономика

Объем инвестиций в экономику Ростова-на-Дону вырос до 57,4 млрд рублей

Сити-менеджер южной столицы назвал этот результат впечатляющим
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Виталий Кушнарев заявил, что с поставленными задачами "город справился неплохо".Виталий Кушнарев заявил, что с поставленными задачами "город справился неплохо".Фото: Александр СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Инвестиции в экономике южной столицы за девять месяцев нынешнего года выросли на 11,4 процента в сравнении с 2017-м, сообщил в ходе пресс-конференции ростовский градоначальник Виталий Кушнарев.

- Мы долго и с нетерпением ждали этот год, и вот он завершается, - отметил он. - Конечно, волновались, переживали, но в итоге со всеми заданиями справились неплохо. У нас получились впечатляющие результаты: по итогам 9 месяцев (за год мы еще нет цифр) объем инвестиций вырос до 57,4 млрд рублей.

Кроме того, по его словам, средняя зарплата в городе увеличилась до 34,6 тысячи рублей. Он отметил также, что огромную роль в развитии мегаполиса сыграл прошедший летом ЧМ-2018, одним из городом-организаторов выступил Ростов-на-Дону, принявший на своем новом стадионе «Ростов-Арена» пять матчей мундиаля.

- Наш город посетили порядка 200 тысяч человек - и все отмечали высочайший уровень организации и красоту города, - рассказал Кушнарев. - У нас вырос почти вдвое туристический поток.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Парк Левобережный в концессию пока передавать не будут
Виталий Кушнарев назвал модернизацию транспортной системы Ростова-на-Дону "смелым шагом"
В Ростове-на-Дону мошенница обещала помочь в оформлении кредита, запросив за услугу 150 тысяч рублей
Шествие Дедов Морозов 6 января 2019 в Ростове-на-Дону: от Театрального проспекта до парка Горького
Из-за снегопада на трассах Ростовской области усилили бригады дорожных служб
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении хулигана, который на вокзале обматерил полицейского
Житель Новочеркасска обчистил гараж знакомого на 350 тысяч рублей
Житель Таганрога попался на хранении крупной партии наркотиков
Выставка «Дон православный» в Ростове-на-Дону 2019: к святым местам совершить паломничество смогут 33 тысячи верующих
В Ростове завершается благоустройство сквера Северный
Новогодний забег 1 января 2019 в Ростове-на-Дону: от елки у парка Горького до Театрального проспекта
Пособия многодетным семьям в Ростове-на-Дону в 2019 году: изменения будут действовать с 1 января
Пособия матерям-одиночкам в Ростове-на-Дону 2019: сколько будут получать
Пособия на детей в 2019 году в Ростове-на-Дону: какой размер
Погода в Ростове-на-Дону 27-31 декабря 2018: обещают сильный туман и снег с дождем
Плату за вывоз мусора снизят в ряде муниципалитетов Ростовской области
В Новочеркасске в загоревшейся хозпостройке около завода погиб мужчина
В Ростове-на-Дону ищут 21-летнего парня
Реализация Стратегии-2030 в Ростовской области будет проходить в три этапа
В Красном Сулине женщина зарезала сожителя, которого пыталась убить полгода назад
«Вот это ножки»: Пловчиха Юлия Ефимова прогулялась по Москве
«Какое чувственное фото»: Снимок «Мисс Россия» Татьяны Котовой в постели набирает тысячи лайков