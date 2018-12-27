Объем инвестиций в экономику Ростова-на-Дону вырос до 57,4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 18:45 2018-12-27T18:45:48+03:00

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Инвестиции в экономике южной столицы за девять месяцев нынешнего года выросли на 11,4 процента в сравнении с 2017-м, сообщил в ходе пресс-конференции ростовский градоначальник Виталий Кушнарев.

- Мы долго и с нетерпением ждали этот год, и вот он завершается, - отметил он. - Конечно, волновались, переживали, но в итоге со всеми заданиями справились неплохо. У нас получились впечатляющие результаты: по итогам 9 месяцев (за год мы еще нет цифр) объем инвестиций вырос до 57,4 млрд рублей.

Кроме того, по его словам, средняя зарплата в городе увеличилась до 34,6 тысячи рублей. Он отметил также, что огромную роль в развитии мегаполиса сыграл прошедший летом ЧМ-2018, одним из городом-организаторов выступил Ростов-на-Дону, принявший на своем новом стадионе «Ростов-Арена» пять матчей мундиаля.

- Наш город посетили порядка 200 тысяч человек - и все отмечали высочайший уровень организации и красоту города, - рассказал Кушнарев. - У нас вырос почти вдвое туристический поток.