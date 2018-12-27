Парк Левобережный в концессию пока передавать не будут

СЕГОДНЯ 18:56 2018-12-27T18:56:26+03:00

А с частным инвестором, выигравшим конкурс на создание там комплекса аттракционов, сити-менеджер намерен встретиться после новогодних праздников

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Новый парк Левобережный, открытый в преддверии ЧМ-2018 напротив «Ростов-Арены» на месте бывшего центрального пляжа, в ближайшее время власти не намерены передавать в концессию, объявил ростовский градоначальник Виталий Кушнарев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года.

- Честно говоря, мы пока и не искали инвестора для заключения концессионного соглашения, - сообщил Кушнарев. - Потому что хотим для начала создать там новые точки притяжения, а уже потом можно будет говорить о концессии.

Также он прокомментировал победу в конкурсе на право создания в Левобережном «парка аттракционов» частного инвестора, о котором, к слову, до этого времени в подобном качестве особо никто и не знал.

-Аукцион (на право аренды земли для строительства комплекса аттракционов. - прим. ред.) был открытым, в нем могли участвовать все желающие, - пояснил он. - Что касается победителя, то с ним я собираюсь встретиться после новогодних праздников, чтобы обсудить предметно, что и как там будет делаться.