2018-12-27T19:09:23+03:00
Экономика

В 2019-м Ростов-на-Дону возьмет еще один кредит в 1,2 млрд рублей

В уходящем году муниципалитет уже брал займ — на 450 млн рублей под 8,23 процента годовых
Александр СТЕПАНОВ
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Глава горадминистрации заверили, что в руководстве города понимают, что по кредитам приходится платить.Глава горадминистрации заверили, что в руководстве города понимают, что по кредитам приходится платить.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Южной столице в следующем году придется, как и в уходящем, взять кредит — на покрытие бюджетного дефицита.

- Планируется взять госкредит в размере 1,2 млрд рублей, - сообщил на пресс-конференции сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. - Но, по итогам года, если мы соберем дополнительные доходы в бюджет, возможно, получится снизить сумму — по примеру текущего года, когда нам тоже требовались дополнительные деньги: мы рассчитывали брать 1 млрд рублей, но по итогам удалось сократить его до 450 млн рублей — под 8,23 процента годовых. Эти деньги были потрачены на социальную сферу — в большей части, на оплату строительных работ по объектам образования, в меньшей степени — на (объекты) здравоохранения. В 2019-м также средства будут тратиться на социальную отрасль.

Однако это, по его словам, нормальная практика — занимать деньги для дальнейшего развития, но только — для социальных задач, подчеркнул он.

- Уверен, что многие сегодня, большинство, имеют кредитные обязательства: квартиры в ипотеке, например, мы все платим по кредитам, - отметил он. - Но мы четко понимаем, что долг нужно обслуживать, платить по процентам.

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