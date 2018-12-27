2018-12-27T19:23:12+03:00
Политика

Виталий Кушнарев прокомментировал намерение прокуратуры обжаловать возвращение на работу его зама по ЖКХ

Владимир Сакеллариус, уволенный по требованию надзорного органа «за утрату доверия», вернулся на свой пост по решению апелляционной инстанции
Александр СТЕПАНОВ
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Владимир Сакеллариус вновь трудится на прежней должности, а прокуратуру этот "comeback" не устраивает.Владимир Сакеллариус вновь трудится на прежней должности, а прокуратуру этот "comeback" не устраивает.Фото: Правительство РО
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Сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев в ходе своей пресс-конференции прокомментировал заявление областного прокурора Юрия Баранова добиваться повторного увольнения замглавы администрации по ЖКХ Владимира Сакеллариуса, отправленного ранее отставку через суд по настоянию надзорного органа с формулировкой «за утрату доверия», но возвращенного на должность обратно после обжалования этого решения в апелляционной инстанции.

- Когда было решение суда (об увольнении Сакеллариуса. - прим. ред.), я его исполнил мгновенно, но — счел возможным обжаловать в апелляционной инстанции, - объяснил Кушнарев. - И если прокуратура будет оспаривать (апелляцию в Верховном суде, о чем говорил облпрокурор на заседании ЗС РО), то это — ее право. И каким бы ни было это решение (ВС РФ), мы его исполним.

Скандальное увольнение, напомним, произошло, когда прокуратура усмотрела в работе Владимира Сакеллариуса на посту замглавы администрации по ЖКХ пересечение интересов с деятельностью управляющей компании, которую он в свое время и создавал и которой руководил, а с переходом на муниципальную службу отдал бразды правления своему сыну.

В июле нынешнего года суд постановил уволить чиновника, но потом это решение было отменено — и в ноябре он вернулся к исполнению обязанностей в мэрии, на прежнее место.

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