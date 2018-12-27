Виталий Кушнарев прокомментировал намерение прокуратуры обжаловать возвращение на работу его зама по ЖКХ

СЕГОДНЯ 19:23 2018-12-27T19:23:12+03:00

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Сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев в ходе своей пресс-конференции прокомментировал заявление областного прокурора Юрия Баранова добиваться повторного увольнения замглавы администрации по ЖКХ Владимира Сакеллариуса, отправленного ранее отставку через суд по настоянию надзорного органа с формулировкой «за утрату доверия», но возвращенного на должность обратно после обжалования этого решения в апелляционной инстанции.

- Когда было решение суда (об увольнении Сакеллариуса. - прим. ред.), я его исполнил мгновенно, но — счел возможным обжаловать в апелляционной инстанции, - объяснил Кушнарев. - И если прокуратура будет оспаривать (апелляцию в Верховном суде, о чем говорил облпрокурор на заседании ЗС РО), то это — ее право. И каким бы ни было это решение (ВС РФ), мы его исполним.

Скандальное увольнение, напомним, произошло, когда прокуратура усмотрела в работе Владимира Сакеллариуса на посту замглавы администрации по ЖКХ пересечение интересов с деятельностью управляющей компании, которую он в свое время и создавал и которой руководил, а с переходом на муниципальную службу отдал бразды правления своему сыну.

В июле нынешнего года суд постановил уволить чиновника, но потом это решение было отменено — и в ноябре он вернулся к исполнению обязанностей в мэрии, на прежнее место.