2018-12-27T19:39:14+03:00
Общество

Мэрия Ростова-на-Дону отказалась от идеи строительства мусорного полигона в черте города

В качестве альтернативы рассматриваются три площадки в соседних муниципалитетах
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Против строительства полигона в Левенцовке выступили местные жители.Против строительства полигона в Левенцовке выступили местные жители.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Власти южной столицы, судя по всему, окончательно отказались от идеи строительства полигона для твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода в черте города — вблизи Левенцовского микрорайона, как планировалось ранее: под проект ранее даже выделялся участок площадью в 15 гектаров.

Об этом сообщил во время пресс-конференции по итогам года глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

- Всем известно, что люди выступали против, писали жалобы и в мой адрес, и губернатору, и президенту, - напомнил сити-менеджер. - Мы отказались от этого проекта, потому что и сами полагаем, что это не самое лучше место для таких целей. Там строить не будем.

В качестве альтернативы обсуждается создание полигона в одном из соседних муниципалитетах — в Аксайском районе, где рассматривается под его строительство одна площадка, или в Мясниковском, там выбор из двух площадок.

- Но придется, скорее всего, выкупать земельные участки у собственников, переводить их из категории земель сельхозназначения в промышленные, - добавил Кушнарев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовский градоначальник Виталий Кушнарев рассказал, чего бы хотел попросить у Деда Мороза
Власти Ростова-на-Дону рассчитывают восстановить фонтан на пл. Ленина, где ранее запретили строить высотку
Виталий Кушнарев прокомментировал намерение прокуратуры обжаловать возвращение на работу его зама по ЖКХ
В 2019-м Ростов-на-Дону возьмет еще один кредит в 1,2 млрд рублей
Парк Левобережный в концессию пока передавать не будут
Объем инвестиций в экономику Ростова-на-Дону вырос до 57,4 млрд рублей
Виталий Кушнарев назвал модернизацию транспортной системы Ростова-на-Дону "смелым шагом"
В Ростове-на-Дону мошенница обещала помочь в оформлении кредита, запросив за услугу 150 тысяч рублей
Шествие Дедов Морозов 6 января 2019 в Ростове-на-Дону: от Театрального проспекта до парка Горького
Из-за снегопада на трассах Ростовской области усилили бригады дорожных служб
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении хулигана, который на вокзале обматерил полицейского
Житель Новочеркасска обчистил гараж знакомого на 350 тысяч рублей
Житель Таганрога попался на хранении крупной партии наркотиков
Выставка «Дон православный» в Ростове-на-Дону 2019: к святым местам совершить паломничество смогут 33 тысячи верующих
В Ростове завершается благоустройство сквера Северный
Новогодний забег 1 января 2019 в Ростове-на-Дону: от елки у парка Горького до Театрального проспекта
Пособия многодетным семьям в Ростове-на-Дону в 2019 году: изменения будут действовать с 1 января
Пособия матерям-одиночкам в Ростове-на-Дону 2019: сколько будут получать
Пособия на детей в 2019 году в Ростове-на-Дону: какой размер
Погода в Ростове-на-Дону 27-31 декабря 2018: обещают сильный туман и снег с дождем
Плату за вывоз мусора снизят в ряде муниципалитетов Ростовской области
В Новочеркасске в загоревшейся хозпостройке около завода погиб мужчина
В Ростове-на-Дону ищут 21-летнего парня
Реализация Стратегии-2030 в Ростовской области будет проходить в три этапа
В Красном Сулине женщина зарезала сожителя, которого пыталась убить полгода назад
«Вот это ножки»: Пловчиха Юлия Ефимова прогулялась по Москве
«Какое чувственное фото»: Снимок «Мисс Россия» Татьяны Котовой в постели набирает тысячи лайков