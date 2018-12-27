Мэрия Ростова-на-Дону отказалась от идеи строительства мусорного полигона в черте города

СЕГОДНЯ 19:39 2018-12-27T19:39:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти южной столицы, судя по всему, окончательно отказались от идеи строительства полигона для твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода в черте города — вблизи Левенцовского микрорайона, как планировалось ранее: под проект ранее даже выделялся участок площадью в 15 гектаров.

Об этом сообщил во время пресс-конференции по итогам года глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

- Всем известно, что люди выступали против, писали жалобы и в мой адрес, и губернатору, и президенту, - напомнил сити-менеджер. - Мы отказались от этого проекта, потому что и сами полагаем, что это не самое лучше место для таких целей. Там строить не будем.

В качестве альтернативы обсуждается создание полигона в одном из соседних муниципалитетах — в Аксайском районе, где рассматривается под его строительство одна площадка, или в Мясниковском, там выбор из двух площадок.

- Но придется, скорее всего, выкупать земельные участки у собственников, переводить их из категории земель сельхозназначения в промышленные, - добавил Кушнарев.