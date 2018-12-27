Власти Ростова-на-Дону рассчитывают восстановить фонтан на пл. Ленина, где ранее запретили строить высотку

СЕГОДНЯ 19:54 2018-12-27T20:15:11+03:00

Но застройщик, который остался без 24-этажной «свечки», настаивает на выплате компенсации за освобождение участка, сравнимой по сумме со строительством детсада

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Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев заявил о намерении мэрии восстановить на пл. Ленина перед гостиницей «Амакс» фонтан, существовавший там еще с советских времен, который однако был ликвидирован, а на его месте в 2016-м началось строительство 24-этажной «свечки».

- У нас есть предложение от инвестора, чтобы на этом месте вновь построить фонтан, но пока эти переговоры не дошли до финальной фазы, - рассказал во время пресс-конференции Кушнарев. - А нам хотелось бы благоустроить этот участок. Но это получится, если я договорюсь с застройщиком об его безвозмездной передаче городу.

Он пояснил, что уже не раз общался с руководством строительной компании, владеющей участком, однако там хотят получить компенсацию, сравнимую, по словам Кушнарева, со строительством, например, нового детсада, на что не идут власти.

- Понятно, что они в свое время заплатили за участок дорогую цену, но мы будем продолжать переговоры, - добавил ростовский градоначальник.

Ранее, напомним, стало известно, что суд все-таки принял сторону мэрии в споре за ее право отказать застройщику в строительстве высотки.