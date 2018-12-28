2018-12-28T11:29:41+03:00
Авто

Искры на асфальте: в Ростове-на-Дону Санта Клаус запряг в упряжку иномарку

Зимний волшебник реально развозил подарки
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео @goprorostov, Instagram.Стоп-кадр из видео @goprorostov, Instagram.
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Ростовчане в социальной сети обсуждают выкрутас Санта Клауса на дороге. Новогодний волшебник был заснят гоняющим в центре города, и его сани "летали", словно в сказке. Транспорт лихача представлял собой кресло на полозьях, которое было прицеплено к синей иномарке. Машина развила приличную скорость, так что из-под дедушки на дорогу сыпались искры.

- Где-нибудь в Германии за такое пришел бы круглый штраф за порчу дорожного полотна, но, к счастью, мы в России - портить нечего, - прокомментировал пользователь Дмитрий.

Оказалось, что такой перфоманс на улицах Ростова организовала фирма, доставляющая ростовчанам "айфоны". Таким образом компания развозила подарки своим клиентам. Предприимчивые ребята поздравили в соцсети всех с наступающим и отметили, что именно их волшебник вызвал снег, который выпал 27 декабря.

goprorostovgoprorostov
Всех с Наступающим! Скорей заканчивайте свои дела и давайте резать оливье!
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