В Ростове-на-Дону на Днепропетровской открыли новую поликлинику

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-28T10:11:34+03:00

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В минувший четверг, 27 декабря, в Ростове-на-Дону на улице Днепропетровской официально открыли здание филиала городской поликлиники №1. Здесь уже все готово к приему пациентов. Как сообщает администрация города, само здание модульное, состоит из двух этажей, здесь созданы условия для комфортной работы медицинского персонала. Получить услугу могут порядка 25 тысяч местных жителей.

Напомним, после закрытия поликлиники на улице Туполева 11Б (у нее просел фундамент) у жителей микрорайона «Алмаз» появилась проблема доступности медицинских услуг. Решение построит новое здание было принято год назад.

К слову, скоро должна открыться новая поликлиника на Суворовском. Как анонсировали городские власти, детское отделение будет филиалом городской детской поликлиники № 18, а взрослое - 41-й взрослой поликлиники. Первое медучреждение Суворовского рассчитано на 100 посещений в сутки.