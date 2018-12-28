В Ростове-на-Дону просят сообщать о продаже левого алкоголя на горячую линию

СЕГОДНЯ 10:24 2018-12-28T10:24:39+03:00

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Предстоящие праздники - повод купить спиртное к новогоднему столу. Однако чтобы праздник не закончился печально, покупателей просят быть бдительными. В частности, жителей Ростовской области просят сообщать о случаях продажи контрафактного алкоголя, о которых им стало известно.

Тематическая горячая линия заработала в региональном Управлении Роспотребнадзора. Если вы купили левое спиртное или знаете, где оно продается, звоните по номерам телефонов, указанным ниже. Для звонков доступны сразу три телефона, отвечать по ним специалисты будут с 09:00 до 17:00. .

Кроме того, жалобу можно сделать не только устно, но и письменно. В частности, прислать письмо на электронный адрес. В нем нужно будет указать не только название торговой точки, но и ее адрес. Эпидемиологи обещают передать информацию, в том числе и в правоохранительные органы.

АЛЛО!

Телефоны «горячей линии»: 8 (863) 282-82-64 , 8 (863) 282-82-63 и 8 (863) 251-23-77. Электронный адрес: master@61.rospotrebnadzor.ru.