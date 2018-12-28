Баста закончил 2018 год песней на английском языке

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-28T10:41:08+03:00

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К Новому году известный ростовчанин Баста выпустил очередную песню, правда, на английском языке. Композиция называется "Stay" ("Останься"), это грустная гитарная баллада. В клипе рэпер сам поет и играет ее, находясь в образе уличного музыканта во время снегопада.

- Эта песня стала продолжением творческих поисков и экспериментов на английском языке. Первым таким синглом, который вышел два года назад, стал трек "Бонни и Клайд", по мотивам легендарной истории любви. Писать и искать рифмы не на родном языке для меня очень необычный опыт. Хочу поблагодарить команду нашего творческого объединения, Николая Дуксина и Ричарда Агада, которые вместе со мной написали текст этой песни. Получилась баллада, лирический и особенный для меня трек, которым мы решили завершить этот год, - рассказал Баста.

Баста - STAY.Представляем премьеру нового трека!

В песне Василий просит простить его ошибки и остаться с ним, намекая, что все в канун праздника должны простить друг друга и начать новый год без обид и сожалений.

Напомним, два года назад Баста уже извинялся под бой курантов - за песню "Выпускной".