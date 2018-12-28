2018-12-28T10:41:08+03:00
Звезды

Баста закончил 2018 год песней на английском языке

Баста "Stay" - песня и клип уже в сети
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Стоп-кадр из клипа.Стоп-кадр из клипа.
Изменить размер текста:

К Новому году известный ростовчанин Баста выпустил очередную песню, правда, на английском языке. Композиция называется "Stay" ("Останься"), это грустная гитарная баллада. В клипе рэпер сам поет и играет ее, находясь в образе уличного музыканта во время снегопада.

- Эта песня стала продолжением творческих поисков и экспериментов на английском языке. Первым таким синглом, который вышел два года назад, стал трек "Бонни и Клайд", по мотивам легендарной истории любви. Писать и искать рифмы не на родном языке для меня очень необычный опыт. Хочу поблагодарить команду нашего творческого объединения, Николая Дуксина и Ричарда Агада, которые вместе со мной написали текст этой песни. Получилась баллада, лирический и особенный для меня трек, которым мы решили завершить этот год, - рассказал Баста.

Баста - STAY.Представляем премьеру нового трека!

В песне Василий просит простить его ошибки и остаться с ним, намекая, что все в канун праздника должны простить друг друга и начать новый год без обид и сожалений.

Напомним, два года назад Баста уже извинялся под бой курантов - за песню "Выпускной".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ноги от ушей»: Третья жена Тарасова показалась на Мальдивах в леопардовом купальнике
Беременная Виктория Лопырева собирается бегать по Америке в поисках пеленок
В Ростовской области за полгода убрали 1,5 тысячи свалок
В Ростове-на-Дону просят сообщать о продаже левого алкоголя на горячую линию
В Ростове-на-Дону на Днепропетровской открыли новую поликлинику
Искры на асфальте: в Ростове-на-Дону Санта Клаус запряг в упряжку иномарку
Ростовский градоначальник Виталий Кушнарев рассказал, чего бы хотел попросить у Деда Мороза
Власти Ростова-на-Дону рассчитывают восстановить фонтан на пл. Ленина, где ранее запретили строить высотку
Мэрия Ростова-на-Дону отказалась от идеи строительства мусорного полигона в черте города
Виталий Кушнарев прокомментировал намерение прокуратуры обжаловать возвращение на работу его зама по ЖКХ
В 2019-м Ростов-на-Дону возьмет еще один кредит в 1,2 млрд рублей
Парк Левобережный в концессию пока передавать не будут
Объем инвестиций в экономику Ростова-на-Дону вырос до 57,4 млрд рублей
Виталий Кушнарев назвал модернизацию транспортной системы Ростова-на-Дону "смелым шагом"