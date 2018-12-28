В Ростовской области за полгода убрали 1,5 тысячи свалок

СЕГОДНЯ 10:39 2018-12-28T10:39:49+03:00

Проблема в том, что они появляются снова. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Проблема в том, что они появляются снова

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области за последние полгода были убраны свыше 1,5 тысячи свалочных очагов. Они - один из самых частых поводов для жалоб жителей Дона. Информацию озвучили на заседании межведомственной комиссии, в том числе по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В частности, на Дону каждый месяц проводится мониторинг, цель которого выявить, чтобы в последующем уничтожить свалки. Однако проблема заключается в том, что мусорные горы появляются снова и сноваа, как на тех же самых местах, так и на новых.

По последним данным, в донском регионе зафиксировано 338 свалочных очагов. Как сообщили в административной инспекции Ростовской области, половина уже находится в стадии ликвидации. По словам региональных чиновников, задача - не допустить появления новых свалок на месте уже ликвидированных очагов.