2018-12-28T10:39:49+03:00
Общество

В Ростовской области за полгода убрали 1,5 тысячи свалок

Проблема в том, что они появляются снова
Ольга ГОПАЛО
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Проблема в том, что они появляются снова.Проблема в том, что они появляются снова.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Ростовской области за последние полгода были убраны свыше 1,5 тысячи свалочных очагов. Они - один из самых частых поводов для жалоб жителей Дона. Информацию озвучили на заседании межведомственной комиссии, в том числе по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В частности, на Дону каждый месяц проводится мониторинг, цель которого выявить, чтобы в последующем уничтожить свалки. Однако проблема заключается в том, что мусорные горы появляются снова и сноваа, как на тех же самых местах, так и на новых.

По последним данным, в донском регионе зафиксировано 338 свалочных очагов. Как сообщили в административной инспекции Ростовской области, половина уже находится в стадии ликвидации. По словам региональных чиновников, задача - не допустить появления новых свалок на месте уже ликвидированных очагов.

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