2018-12-28T11:01:40+03:00
Общество

Беременная Виктория Лопырева собирается бегать по Америке в поисках пеленок

Красавица обсудила лайфхаки для новорожденных с певицей Нюшей
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Красавица сейчас в Америке. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Красавица сейчас в Америке. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Виктория Лопырева сейчас, судя по всему, погружена в волнительные хлопоты и активно готовится к материнству. Так, красавица опубликовала в своем Инстаграм фотографию с певицей Нюшей, с которой когда-то даже спела на сцене. Та не так давно стала матепью, поэтому мамам - новоиспеченной и будущей, было что обсудить.

По словам Виктории, их обед превратился в допрос с пристрастием.

- Я даже подумать не могла, что мы так долго можем обсуждать лайфхаки жизни после, - призналась «Мисс Россия-2003», - ну и, собственно, сам процесс.

А еще - времени явно не хватило, чтобы, так сказать "закрепить материал". Зато Виктория решила попросить помощи у подписчиков, чтобы они рассказали: какие полезные вещички для новорожденного могут пригодится на первое время.

- Да, раз уж я в Америке, может мне срочно нужно побежать в какой-то магазин и купить что-то , чего нигде больше днем с огнем не сыщешь? - продолжила пост Лопырева.

lopyrevavikalopyrevavika
Дружеский обед
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И привела в пример пеленки определенной фирмы, попросив поделится и на их счет опытом бывалых.

Советы сразу же посыпались как из рога изобилия.

- Однозначно купите молокоотсос, только не ручной! Электронный. Без него никак! И стерилизатор для бутылочек и сосок! И соски сразу купите, хотя многие без них пытаются, но не стоит, - посоветовала одна из подписчиц.

Кто-то предположил, что у модели будет девочка:

- Девочку ждешь. Ты изменилась внешне. Мальчик делает лицо мамы заостренным, а девочка - еще и дает лицу мамы в беременности красоты. Храни Вас Вселенная.

Большинство подписчиков - а под постом уже 37,5 тысячи лайков, поздравляют Викторию с радостным событием в жизни.

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