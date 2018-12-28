«Ноги от ушей»: Третья жена Тарасова показалась на Мальдивах в леопардовом купальнике

СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-28T11:32:08+03:00

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В декабре третья жена футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова отправилась вместе с мужем и маленькой дочкой на Мальдивы. Судя по фото, которые влюбленные публикуют в социальных сетях, вместе с ними отдыхать отправились еще и обе мамы супругов.

При этом Анастасия не забывает радовать поклонников солнечными снимками с заграничного курорта, меняя пляжные наряды чуть ли не каждый день. Вот и очередное ее фото в леопардовом купальнике восхитило поклонников, которые поставили уже больше 60 тысяч лайков.

kostenko.94 Мое сокровище

- Мое сокровище, - так подписала снимок Тарасова, держа на руках маленькую дочку.

Подписчики тут же рассмотрели: «У дочки фигурка будет хорошая. Сразу видно». Были и такие вопросы: «Интересно сколько купальников с собой вы взяли?» и «Почему вы закрываете свое тело? Вам оно не нравится? При муже надо носить стринги и загорать голой, а вы...».

Но большинство комментариев под постом все же комплименты: «Такая нежная», «Что может быть прекрасней женщины с рееёнком на руках», «Какое чудо быть мамой. Счастье вам».