2018-12-28T11:58:36+03:00
Общество

«Какая вы шикарная»: «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала, почему у нее мандариновый цвет волос

Красавица разоткровенничалась под новогодней елкой
ГОШЕВ Игорь
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Красавица разоткровенничалась под новогодней елкой. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Красавица разоткровенничалась под новогодней елкой. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова сейчас купается в комплиментах после очередного снимка, который она опубликовала под новогодней елкой. На этот раз красавица похвасталась необычным цветом волос.

- Я всегда получаю очень много вопросов по поводу цвета моих волос и какое у меня окрашивание, - написала она. - Спасибо огромное за комплименты. Цвет... сначала имел название peach&milk, но сейчас с выходом новой моей песни «Мандарины» между собой мы называем его mandarine&milk.

Поклонники отреагировали на пост комментариями: «Вы шикарно выглядите», «Неземная!!! Красавица!» «Очень красивый цвет волос, необычный», «Златовласка!», «Очень красивые! Шикарно!».

Напомним, Татьяна Котова родилась в Ростовской области. После того, как красавица получила корону «Мисс Россия», ее пригласили в группу «ВИА Гра», но пропев там какое-то время модель решила заняться сольной карьерой.

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