Ростовский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать красную икру

СЕГОДНЯ 12:29 2018-12-28T12:29:50+03:00

В Управлении Роспотребнадзор по Ростовской области рассказали, как правильно выбрать красную икру. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ведомстве сообщили, какой пищевой добавки в ней быть не должно

Изменить размер текста: A A

В Управлении Роспотребнадзор по Ростовской области рассказали, как правильно выбрать красную икру. В частности, специалисты советуют внимательно изучить маркировку на упаковке. Там важно рассмотреть состав продукта: чем меньше в нем пищевых добавок, тем лучше. Кроме того, важно обратить внимание на срок годности, условия хранения, даты выработки и упаковки.

- На упаковке икры должен быть указан вид рыбы, от которой получена икра, а также в случае использования мороженой икры рыб семейства лососевых наносится информация - «произведена из мороженого сырья», - добавили в ведомстве.

Здесь же советуют выбирать икру в стеклянной таре, это позволит оценить внешний вид и размер икринок, а также количество жидкости.

Также после покупки икру нужно хранить в холодильнике, при указанной производителем на этикетке температуры. А из жестяной банки переложить в чистую сухую и, лучше, стеклянную тару.

Не стоит есть просроченную икру, то можно схлопотать пищевое отравление. Если же это произошло, не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к врачам.

КОНКРЕТНО

Какую икру не стоит покупать

- с рук и в местах несанкционированной торговли,

- если в составе продукта содержится пищевая добавка Е-239(уротропин) - запрещенный для применения консервант при производстве икры;

- в жестяных баночках, имеющие дефекты: бомбаж, хлопуши, подтеки, пробоины, трещины, вмятины;

- при покупке обращать внимание на наличие необходимой информации на продукте, в том числе о сроке годности, дате изготовления, составе пищевого продукта, наименовании изготовителя, номера завода-изготовителя, индекс рыбной промышленности «Р»;

- воздержаться от приобретения и употребления икры, реализуемой с нарушением температурного режима.