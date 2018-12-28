В Ростовской области на помощь малоимущим в декабре выделено 43 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:45 2018-12-28T12:54:54+03:00

Поддержат тех, кто особенно нуждается в деньга

Изменить размер текста: A A

Стала известна сумма, которая пойдет на поддержку ростовчан, находящихся за чертой бедности. Для оказания в декабре адресной социальной помощи малоимущим выделено свыше 43 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал губернатор донского края.

- Всего с начала года на выплату такой помощи направлено свыше 430 млн рублей, - поясняет региональное правительство. - Финансовая поддержка оказана более 40 тысячам семей Ростовской области.

Напомним, получить статус малоимущего жители донского региона могут при соблюдении ряда условий, в частности, среднедушевой доход семьи (гражданина) должен быть ниже регионального прожиточного минимума, при этом трудоспособные имеют постоянную работу или стоят на учете в центре занятости.