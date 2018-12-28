2018-12-28T13:08:06+03:00
Дом. Семья

В Ростове-на-Дону собак покупают чаще, чем кошек

Но есть города, где ситуация обратная
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростов-на-Дону стал одним из 12 крупных городов, жители которых отдали предпочтение собакам.Ростов-на-Дону стал одним из 12 крупных городов, жители которых отдали предпочтение собакам.Фото: Алексей ФОКИН
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В Ростове-на-Дону больше любят собак, хотя кошки стоят дешевле. К такому выводу пришли аналитики сайта "Авито", изучив продажи четвероногих по стране. По итогам 2018 года в южной столице было продано на 7% больше собак, чем кошек. Хотя средняя цена за песика оказалась 12 тысяч рублей, а за киску в три раза меньше - 4 тысячи рублей. Любимыми породами ростовчан стали йоркширский терьер и шотландская кошка. Они были были фаворитами и в прошлом году.

"Авито" даже составил рейтинг, в каких городах собак покупают чаще. Лидерам стали Иркустк и Новосибирск. Одинаково любят и тех, и других в Красноярске и Барнауле. А вот в Воронеже, Ижевске и Ульяновске предпочтение отдают котам. В Ростова же получился такой же коэффициент, как и в среднем по России.

А вот средние цены на четвероногих. Фото: Avito.ru

А вот средние цены на четвероногих.Фото: Avito.ru

Фото: Avito.ru

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