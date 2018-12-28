2018-12-28T13:18:54+03:00
Общество

Вау! Экс-участница "Дома-2" и "Инстаграмщицы" показала живого львенка

Марину Мексику завалили комплиментами
Ольга КУПОРОВА
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Мексика в инстаграме часто выставляет эротические фотографии. Фото: ИнстаграмМексика в инстаграме часто выставляет эротические фотографии. Фото: Инстаграм
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Бывшая участница «Дома-2» Мексика (она же - уроженка села Развильное Ростовской области Марина Черкасова) знает толк в эмоциях. То она выложит снимок себя любимой и полуобнаженной, то продемонстрирует новую татуху, то нижнее белье. На этот раз девушка показала львенка. Самого настоящего. Маленького, очень милого и, судя по снимку, терпеливого.

- Дисциплина трудна только тогда, когда вы сами считаете ее суровой, - загадочно написала красотка и скандалистка к карточке. - Но если эти правила становятся частью повседневной жизни и вы воспринимаете их как должное, они уже не кажутся такими жесткими. В тот момент, когда человек перестает считать, что эти правила серьезно ограничивают его, он начинает излучать красоту просветленного.

ms.mexikams.mexika
Дисциплина трудна только тогда, когда вы сами считаете ее суровой.
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Фолловеры заумность и закрученость поста не оценили, спорить не стали, впрочем, хвалить за образность мышления и умение составлять буквы тоже. Они обратили внимание на львенка, завалив комплиментами в стили «ми-ми-ми»: «Какая кися», «Хороший котик!», «Милые». А ведь и правда он милый?!

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