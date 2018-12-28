2018-12-28T14:13:25+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на ряде улиц отключили светофоры

Причина - проведение технических работ
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В пятницу, 28 декабря, в Ростове-на-Дону на ряде улиц отключили светофоры. Как сообщает администрация города, причина - проведение технических работ.

В частности, до пяти часов не будет электричества на пересечении Королева - ост. «Совхоз», Орская - Каскадная. До шести часов не действуют светофоры на перекрестках: Металлургическая - пер. Воровского; ул. Металлургическая - ул. Образцовая; ул. Образцовая - ул. В. Пановой (идут работы на высоковольтных линиях).

- До четырех часов не будет работать светофор на пересечении Ворошиловского и Максима Горького, - добавляют в мэрии города.

Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения.

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