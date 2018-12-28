В Азовском районе в пожаре погибли два человека

СЕГОДНЯ 13:50 2018-12-28T13:53:07+03:00

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В хуторе Степнянский при пожаре погибли два человека. Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о возгорании в частном доме поступило в ночь с 27 на 28 декабря. На место выехали десять спасателей, которые задействовали четыре единицы техники.

- Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Полная ликвидация - в 02:34.

Напомним, накануне, 27 декабря, в Шахтах при пожаре в доме многодетной семьи погибли сразу четыре человека - двое взрослых и двое детей. Известно, что несколько лет дом был отключен от газа за долги, а люди грелись тепловыми пушками.