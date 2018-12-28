«Ростелеком» в Ростовской области подключил 335 медучреждений к интернету

СЕГОДНЯ 15:00 2018-12-28T15:00:28+03:00

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«Ростелеком» в Ростовской области подключил к высокоскоростному интернету 335 объектов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Проект реализовывался с 20017 в рамках государственного контракта с Минкомсвязи России года и завершен в срок. За это время специалисты компании протянули более 2000 км оптоволоконного кабеля.

Высокоскоростной интернет позволит больницам и поликлиникам использовать возможности телемедицины и тем самым повысит качество и скорость лечения пациентов. В том числе медработники в отдаленных населенных пунктах смогут оперативно консультироваться с коллегами из крупных или специализированных медучреждений, проводить диагностику и обследование с привлечением современных цифровых технологий, проходить онлайн-обучение и тем самым постоянно совершенствовать свою квалификацию и многое другое.

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области: «Реализация федерального проекта по подключению объектов здравоохранения к высокоскоростному доступу в сеть «Интернет» является необходимым шагом для развития общества и повышения уровня жизни населения области. В населенных пунктах, обеспечиваемых высокоскоростными каналами связи, одновременно появляется возможность подключения желающих домохозяйств».

На данный момент благодаря подключению к волоконно-оптическим линиям связи в Ростовской области уже 118 ЛПУ работают в Единой государственной информационной системе здравоохранения. У врачей появилась федеральная электронная библиотека, у пациентов - электронные медицинские карты, запись на прием через интернет, заказ электронного больничного листа и другие услуги.

Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Инфраструктура, созданная для лечебных учреждений, имеет практически неограниченные возможности и построена с перспективой на десятки лет. Минимальная скорость интернета – 10 Мбит/с, и наращивать ее можно во сколько угодно раз, в зависимости от требований времени и запросов конкретных организаций».

Минкомсвязи решает задачу подключения ЛПУ к высокоскоростному интернету в соответствии с указанием президента России. Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию в 2016 поручил к 2018 году обеспечить интернетом все медицинские учреждения страны с целью дальнейшего развития телемедицины. С учетом большого опыта и масштабной телеком-инфраструктуры единственным исполнителем этой задачи был определен «Ростелеком». В настоящее время компания завершает проект по подключению ЛПУ к интернету во всех регионах России.