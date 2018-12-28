Бог танца! Актер Павел Деревянко поделился горячим видео

СЕГОДНЯ 16:26 2018-12-28T18:23:10+03:00

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Павел Деревянко по-настоящему зажег. Звезда сериалов из Таганрога выложил видео в инстаграм.

- Актуальное! Еще горячее видео? Спектакль «За двумя зайцами» в театре «Русская песня», - добавил к подписи актер.

Фанаты юмор артиста оценили (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены): «Ржу, не могу! Вот это зажигалочка, особенно про буфет! А брюки и штиблеты, просто отпад! Браво, маэстро!», «Наконец то нашёлся коллектив достойный такого таланта!», «Какой же Вы клёвый, сочный, яркий и харизматичный!», «Заучиваю движения на Новогоднюю вечеринку», «Отличный танец, надо будет запомнить!».

pablo_derevyanko Актуальное! Ещё горячее видео Спектакль За двумя зайцами в театре Русская песня

Напомним, в музыкальном спектакле «За двумя зайцами» Павел Деревянко исполняет роль пройдохи Голохвостого. На одну сцену с ним выходят такие звезды как Надежда Бабкина, Дмитрий Хрусталев, Марина Федункина, Ольга Волкова, Олеся Железняк. Эта история выбора между чувствами и расчетом известна по одноименному фильму с легендарным и неповторимым Олегом Борисовым в главной роли (комедия вошла в Золотой фонд советского кинематографа).

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Судя по снимкам, артист отлично провел время в городе, где родился и вырос. В интервью он часто рассказывает, что регулярно навещает родителей и старшего брата, с которыми очень дружен. А еще он купил большой участок, где решил построить большой дом. Собственно теперь это дополнительный повод появляться в Таганроге на радость родным и поклонникам (подробности)