2018-12-28T17:52:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону следком объявил поиск участников нового ансамбля

Нужны пианисты, саксофонисты и барабанщики
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Следком распространил официальное сообщение о начале творческого конкурса среди сотрудников ведомства.

- Нам требуются талантливые гитаристы, пианисты, саксофонисты, трубачи, барабанщики, певцы и танцоры, - говорят в СУ СК России по РО. - Победители образуют в стенах ведомства вокально-инструментальный коллектив.

Отбор участников нового ансамбля будет проводиться руководством следственного комитета совместно с членами общественного совета ведомства – заслуженными и народными артистами.

Заявки на участие принимаются до 1 февраля следующего года.

Напомним, 15 января исполняется 8 лет со дня создания следственного комитета как самостоятельного государственного органа. С того времени ведомство проводит расследование наиболее сложных и резонансных уголовных дел.

ВНИМАНИЕ!

Желающие принять участие могут присылать видео на электронную почту skr-konkurs@yandex.ru. В заявке необходимо указать полные анкетные и контактные данные.

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