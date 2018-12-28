В Ростове-на-Дону следком объявил поиск участников нового ансамбля
Следком распространил официальное сообщение о начале творческого конкурса среди сотрудников ведомства.
- Нам требуются талантливые гитаристы, пианисты, саксофонисты, трубачи, барабанщики, певцы и танцоры, - говорят в СУ СК России по РО. - Победители образуют в стенах ведомства вокально-инструментальный коллектив.
Отбор участников нового ансамбля будет проводиться руководством следственного комитета совместно с членами общественного совета ведомства – заслуженными и народными артистами.
Заявки на участие принимаются до 1 февраля следующего года.
Напомним, 15 января исполняется 8 лет со дня создания следственного комитета как самостоятельного государственного органа. С того времени ведомство проводит расследование наиболее сложных и резонансных уголовных дел.
ВНИМАНИЕ!
Желающие принять участие могут присылать видео на электронную почту skr-konkurs@yandex.ru. В заявке необходимо указать полные анкетные и контактные данные.