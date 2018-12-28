«Орешек то растет»: фанаты оценили меняющуюся внешность экс-участницы «Дома-2»

СЕГОДНЯ 17:21 2018-12-28T17:23:07+03:00

Сама Марина Мексика никогда не стеснялась об этом говорить

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Экс-участница «Дома-2» Марина Мексика купается в комплиментах после очередного снимка, который она опубликовала на своей странице. Ростовская красавица, не стесняющаяся делиться достаточно откровенными фотографиями, на этот раз не изменила себе.

На фото - полуобнажена, в тексте - философские думы о вечном. Правда, фанаты обратили внимание только на первое (здесь и далее орфография и пуктуация сохранены): "Богиня", "Орешек то растет!", "Обожаю тебя", "Красотка!", "Секси", "Словно прекрасная дикарка из индейского племени", "Медовая моя".

Напомним, 23-летняя Мексика (Марина Черкасова) - уроженка Ростовской области. Несколько лет назад она уехала покорять Москву, стала участницей «Дома-2» и «Инстаграмщицы». Она не скрывает, что меняет свою внешность с помощью маленький хитростей.

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