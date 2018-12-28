Ростовские автоинспекторы вручили благодарность таксисту, который помог задержать пьяного лихача

СЕГОДНЯ 17:49 2018-12-28T17:50:19+03:00

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Ростовские автоинспекторы нашли таксиста, который помог остановить нарушителя - пьяного лихача на Ford. Напомним, на прошлой неделе новость о задержании облетела СМИ и социальные сети. Сначала водитель иномарки отказался останавливаться после требования инспектора (дело было на проспекте 40 лет Победы), после чего ударил на педаль газа. Уходя от погони, он сбил ограждение, выехал на встречную полосу, едва не спровоцировав аварию.

- В ходе погони, произошедшей на трассе М-4 «Дон», инспектор воспользовался помощью выполнявшего заказ таксиста Александра Пахомова (машине ДПС преградило дорогу сбитое ограждение, а рядом стоял автомобиль с шашечками, куда и пересел сотрудник - автр), - рассказали в УГИБДД Ростовской области. - Нарушитель и его пассажир вскоре были задержаны, а водитель такси, содействовавший сотрудникам полиции, уехал, не оставив своих данных.

Через СМИ его разыскали, чтобы пожать руку и вручить благодарность.