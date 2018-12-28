В Ростовской области задержали грабителя, который с ножом напал на прохожую

СЕГОДНЯ 18:10 2018-12-28T18:11:41+03:00

Несчастная отдала все, что у нее было

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В Кагальницком районе под следствием оказался 33-летний местный житель. Согласно официальной версии правоохранительных органов, именно он с ножом напал на женщину.

Как рассказала сама потерпевшая, она шла по улице и была уже около своего дома, когда перед ней появился злоумышленник. Размахивая ножом, он потребовал отдать сотовый телефон и деньги. Несчастная спорить не стала.

- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники по горячим следам установили и задержали 33-летнего местного жителя, - сообщили стражи порядка.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы, а похищенное - два сотовых телефона - уже вернули хозяйке. Сейчас правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к другим подобных нападениям.