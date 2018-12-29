2018-12-29T10:06:04+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону при пожаре погибла 38-летняя женщина

ЧП произошло накануне, 28 декабря
Ольга ГОПАЛО
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ЧП произошло накануне, 28 декабря.ЧП произошло накануне, 28 декабря.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В пятницу, 28 декабря, в Ростове-на-Дону произошло ЧП. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 23:00. Очевидцы сообщили, что в коттеджном поселке, на улице Ясная поляна, что в Пролетарском районе донской столицы, горит частный дом.

Огнеборцы выехали на место происшестия, пожарным удалось ликвидировать возгорание. По предварительным данным, в огне погибла хозяйка дома - 38-летняя женщина. Приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшей: она скончалась до их приезда. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, в ночь на 29 декабря автомобиль ДПС въехал в аптеку, авария произошла в центре донской столицы. Пострадали водитель и пассажир, находившиеся в служебной машине.

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