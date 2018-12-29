В Ростовской области полицейские изъяли 65 тысяч единиц пиротехники

СЕГОДНЯ 10:41 2018-12-29T10:41:45+03:00

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В Ростовской области сотрудники полиции провели рейд, результатом которого стала изъятая у торговцев незаконная пиротехника. Как оказалось, было обнаружено порядка 65 тысяч единиц товара, которым торговали вне закона.

В общей сложности на территории Дона прошли 1250 рейдовых мероприятий, в том числе Ростове-на-Дону. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, были выявлены факты торговли пиротехническими изделиями в непредназначенных для этого местах. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, Теперь им грозит штраф и конфискация товара.

Напомним, в Ростове-на-Дону в этом году определены специальные места для запуска фейерверков. В каждом районе выделено по одной площадки для тех, кто хочет показать свой салют. На Северном - бульвар Комарова, в Кировском - на Левобережной.