ЮФУ стал генеральным партнером Акселератора Quality life
Генеральным партнером Акселератора (QL) стал Южный Федеральный университет. Известно, что проект нацелен на внедрение элементов социального проектирования во внеучебную деятельность студентов, ориентированного на развитие культуры наставничества и кураторства через вовлечение преподавателей и представителей бизнес-сообщества в партнерскую работу над проектами. Он выполняется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Так, предыдущие два месяца - в ноябре и декабре 2018-го, отборочные сессии прошли на 12 площадках вузов Ростовской области. Там же были сформированы и студенческие команды, реализующие проекты, направленные на улучшение качества жизни людей.
В ЮФУ добавили, что акселерационная программа для команд будет проходить в течение трех месяцев. Кроме того, в апреле 2019 года состоится Demo день, в течение которого будут представлены результаты реализованных командами проектов.
Проект выполняется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Фото: ЮФУ