2018-12-29T11:57:06+03:00
Общество

ЮФУ стал генеральным партнером Акселератора Quality life

Проект направлен на поддержку студенческих инициатив в области социального предпринимательства
Ольга КУБЫШЕВА
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В ноябре и декабре 2018-го, отборочные сессии прошли на 12 площадках вузов Ростовской области. Фото: ЮФУВ ноябре и декабре 2018-го, отборочные сессии прошли на 12 площадках вузов Ростовской области. Фото: ЮФУ
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Генеральным партнером Акселератора (QL) стал Южный Федеральный университет. Известно, что проект нацелен на внедрение элементов социального проектирования во внеучебную деятельность студентов, ориентированного на развитие культуры наставничества и кураторства через вовлечение преподавателей и представителей бизнес-сообщества в партнерскую работу над проектами. Он выполняется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Так, предыдущие два месяца - в ноябре и декабре 2018-го, отборочные сессии прошли на 12 площадках вузов Ростовской области. Там же были сформированы и студенческие команды, реализующие проекты, направленные на улучшение качества жизни людей.

В ЮФУ добавили, что акселерационная программа для команд будет проходить в течение трех месяцев. Кроме того, в апреле 2019 года состоится Demo день, в течение которого будут представлены результаты реализованных командами проектов.

Проект выполняется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Фото: ЮФУ

Проект выполняется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Фото: ЮФУ

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