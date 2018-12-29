В Ростовской области назначен начальник Главного Управления МЧС

СЕГОДНЯ 12:25 2018-12-29T12:28:55+03:00

Приказ о его назначении был подписан в пятницу, 28 декабря

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 28 декабря, в Москве был подписан Указ о назначении на должность начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области генерал-майора внутренней службы Вячеслава Бутко.

Соответствующий документ накануне подписал Президент Российской Федерации. Известно, что до этой даты Вячеслав Сергеевич временно исполнял обязанности руководителя того же ведомства.

Ранее сообщалось, что он родился в эстонском городе Тапа. В свое время окончил Московское высшее военное дорожное инженерное училище. А спустя десять лет после поступления еще и Академию гражданской защиты МЧС России. Вячеславу Бутко 40 лет. До переезда в Ростов-на-Дону он был главным МЧС-ником Ивановской области. В службе работал с 2000 года. Имеет множество ведомственных и государственных наград, в том числе медалью Суворова.