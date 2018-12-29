Под Ростовом-на-Дону столкнулись автобус «Мега-Новочеркасск» и грузовик

СЕГОДНЯ 14:32 2018-12-29T15:15:30+03:00

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В субботу, 29 декабря, под Ростовом-на-Дону произошла авария. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. На трассе "Ростов-на-Дону - Новочеркасск" М-4 "Дон" столкнулись пассажирский автобус, курсирующий по маршруту "Мега-Ростов", и грузовик "Фредлайнер". В салоне автобуса были шесть пассажиров.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек, ехавший в автобусе. В настоящее время на месте дорожного происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Чтобы на месте не образовалась пробка, традиционная для новогодней суеты, госавтоинспекторы принимают меры по отводу транспорта в месте происшествия.

Напомним, в ночь на 29 декабря, в Ростове-на-Дону машина ДПС въехала в аптеку в центре города. По предварительным данным, госавтоинспекторы гнались за автомобилем "Тойота", но на перекрестке их авто столкнулось с другой иномаркой.