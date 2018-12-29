В Шахтах директора детского сада обвинили в мошенничестве на два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:32 2018-12-29T15:33:42+03:00

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В Ростовской области директора одной из дошкольных образовательных организаций подозревают в мошенничестве. Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент произошел в городе Шахты.

По предварительным данным, руководительница одиннадцать лет фиктивно трудоустраивала граждан в муниципальную организацию, которые фактически не выполняли, возложенных на них трудовым договором обязанностей. В итоге, за это время на "мертвых душах" она заработала около двух миллионов рублей.

В региональном Следственном комитете добавили, что лже-работниками числились четыре человека. Теперь в отношении предприимчивого директора возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - «Мошенничество» и «Служебный подлог». За такие преступления законодательством предусмотрен тюремный срок. Но, не исключено, что, если дело дойдет до суда, а дамочку признают виновной, она может отделаться штрафом.