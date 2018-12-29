2018-12-29T16:05:00+03:00
Общество

Звезда Playboy Мария Лиман показала, как выглядит после корпоратива

Пост красавицы с откровенным фото набрал тысячи лайков
ГОШЕВ Игорь
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Новый год на носу, а значит в разгаре корпоративы. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Новый год на носу, а значит в разгаре корпоративы. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Новый год на носу, а значит в разгаре корпоративы. О том, как выглядит после вечеринки звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону - девушка стала мега популярной после съемок в одном известном на весь мир мужском журнале, доверительно поведала поклонникам.

В своем Инстаграм она опубликовала снимок, на котором одиноко лежит на огромной кровати. Из одежды на ней только трусики-стринги и кофточка. При этом модель сладко спит.

- После корпоратива игрушки очень устали, - подписала Мария фото, которое всего за несколько часов набрало больше девяти тысяч лайков.

Как именно прошел корпоратив, модель не уточнила, зато увиденное понравилось поклонникам.

liman_marialiman_maria
После корпоратива игрушки очень устали
9948 отметок «Нравится»120 комментариевInstagram

- После хорошего веселого корпоратива всегда стыдно! - написал один из комментаторов.

- Какая классная! - оценил фото Марии другой.

Были и те, кому кадр не понравился: «Прекрасное должно быть не всегда на виду. Одни попы на фотках!».

А некоторые и вовсе попытались устроиться на работу:

- Могу предложить себя в роли шикарного фотографа.

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