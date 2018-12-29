Звезда Playboy Мария Лиман показала, как выглядит после корпоратива
Новый год на носу, а значит в разгаре корпоративы. О том, как выглядит после вечеринки звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону - девушка стала мега популярной после съемок в одном известном на весь мир мужском журнале, доверительно поведала поклонникам.
В своем Инстаграм она опубликовала снимок, на котором одиноко лежит на огромной кровати. Из одежды на ней только трусики-стринги и кофточка. При этом модель сладко спит.
- После корпоратива игрушки очень устали, - подписала Мария фото, которое всего за несколько часов набрало больше девяти тысяч лайков.
Как именно прошел корпоратив, модель не уточнила, зато увиденное понравилось поклонникам.
- После хорошего веселого корпоратива всегда стыдно! - написал один из комментаторов.
- Какая классная! - оценил фото Марии другой.
Были и те, кому кадр не понравился: «Прекрасное должно быть не всегда на виду. Одни попы на фотках!».
А некоторые и вовсе попытались устроиться на работу:
- Могу предложить себя в роли шикарного фотографа.