Звезда Playboy Мария Лиман показала, как выглядит после корпоратива

СЕГОДНЯ 16:02 2018-12-29T16:05:00+03:00

Новый год на носу, а значит в разгаре корпоративы. Фото: Инстаграм Марии Лиман.

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Новый год на носу, а значит в разгаре корпоративы. О том, как выглядит после вечеринки звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону - девушка стала мега популярной после съемок в одном известном на весь мир мужском журнале, доверительно поведала поклонникам.

В своем Инстаграм она опубликовала снимок, на котором одиноко лежит на огромной кровати. Из одежды на ней только трусики-стринги и кофточка. При этом модель сладко спит.

- После корпоратива игрушки очень устали, - подписала Мария фото, которое всего за несколько часов набрало больше девяти тысяч лайков.

Как именно прошел корпоратив, модель не уточнила, зато увиденное понравилось поклонникам.

liman_maria После корпоратива игрушки очень устали

- После хорошего веселого корпоратива всегда стыдно! - написал один из комментаторов.

- Какая классная! - оценил фото Марии другой.

Были и те, кому кадр не понравился: «Прекрасное должно быть не всегда на виду. Одни попы на фотках!».

А некоторые и вовсе попытались устроиться на работу:

- Могу предложить себя в роли шикарного фотографа.