«Водная королева»: Пловчиха Юлия Ефимова в вечернем платье сразила поклонников

СЕГОДНЯ 17:09 2018-12-29T17:12:49+03:00

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До Нового года остаются считанные дни, а готовятся к нему все без исключения. Вот и лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области примерила на себя шикарное вечернее платье с открытой спиной, которое выгодно подчеркивает ее идеальную фигуру.

- Надеть красивое платье и танцевать, - подписала она чудесный снимок.

pryanya93 Mood #надетькрасивоеплатьеитанцевать

Фанаты пловчихи были приятно удивлены вечерним образом. На ее страничке в соцсетях они не устают осыпать ее комплиментами: «Боже, какая красота! Юля, Вы великолепны!», «Русалка», «Наша ты, гордость и краса!», «Водная королева», «Вы идеал женской красоты», «Главное на кого надеть…» и «Девушка потрясает своей красотой».

Всего за несколько часов пост спортсменки собрал более девятнадцати тысяч лайков.