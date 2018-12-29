2018-12-29T17:12:49+03:00
Общество

«Водная королева»: Пловчиха Юлия Ефимова в вечернем платье сразила поклонников

Они называют ее «русалкой» и «идеалом женской красоты»
ГОШЕВ Игорь
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Фанаты называют ее «русалкой» и идеалом женской красоты. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Фанаты называют ее «русалкой» и идеалом женской красоты. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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До Нового года остаются считанные дни, а готовятся к нему все без исключения. Вот и лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области примерила на себя шикарное вечернее платье с открытой спиной, которое выгодно подчеркивает ее идеальную фигуру.

- Надеть красивое платье и танцевать, - подписала она чудесный снимок.

pryanya93pryanya93
Mood #надетькрасивоеплатьеитанцевать
13526 отметок «Нравится»104 комментариевInstagram

Фанаты пловчихи были приятно удивлены вечерним образом. На ее страничке в соцсетях они не устают осыпать ее комплиментами: «Боже, какая красота! Юля, Вы великолепны!», «Русалка», «Наша ты, гордость и краса!», «Водная королева», «Вы идеал женской красоты», «Главное на кого надеть…» и «Девушка потрясает своей красотой».

Всего за несколько часов пост спортсменки собрал более девятнадцати тысяч лайков.

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