В центре Ростова-на-Дону на велосипеде прокатился «моржовый Санта Клаус»

СЕГОДНЯ 17:32 2018-12-29T17:36:26+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают необычного мужчину, который разъезжал по городским улицам на велосипеде. При этом из одежды на нем был лишь тематический колпачок и шорты. В таком виде он при минусовой температуре ехал по центральных городским проспектам.

- Моржовый Санта Клаус. Замечен на Шолохова и Ворошиловском, - подписала кадры росточанка Анастасия Коцегуб.

В итоге Интернет-пользователи поставили под ними больше сотни лайков, а также десятки комментариев. При этом многие делились в паблике, что лично видели этого зимнего волшебника, который колесил по ростовским улицам.

- Главное в перчатках и шапке, как мамка и говорила, - пошутил под фото необычного Санты один из горожан.

- Привлекает внимание, - согласился другой.

- Кругом одни Деды Морозы разъезжают, - констатировал третий.