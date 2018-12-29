2018-12-29T17:36:26+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону на велосипеде прокатился «моржовый Санта Клаус»

Горожанин с голым торсом, шортах и тематическом колпачке удивил ростовчан
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Фото мужчины в одних шортах и тематическом колпачке удивило горожан. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".Фото мужчины в одних шортах и тематическом колпачке удивило горожан. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают необычного мужчину, который разъезжал по городским улицам на велосипеде. При этом из одежды на нем был лишь тематический колпачок и шорты. В таком виде он при минусовой температуре ехал по центральных городским проспектам.

- Моржовый Санта Клаус. Замечен на Шолохова и Ворошиловском, - подписала кадры росточанка Анастасия Коцегуб.

В итоге Интернет-пользователи поставили под ними больше сотни лайков, а также десятки комментариев. При этом многие делились в паблике, что лично видели этого зимнего волшебника, который колесил по ростовским улицам.

- Главное в перчатках и шапке, как мамка и говорила, - пошутил под фото необычного Санты один из горожан.

- Привлекает внимание, - согласился другой.

- Кругом одни Деды Морозы разъезжают, - констатировал третий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону на Западном в девятиэтажке загорелась квартира
«Водная королева»: Пловчиха Юлия Ефимова в вечернем платье сразила поклонников
Звезда Playboy Мария Лиман показала, как выглядит после корпоратива
В Шахтах директора детского сада обвинили в мошенничестве на два миллиона рублей
Под Ростовом-на-Дону столкнулись автобус «Мега-Новочеркасск» и грузовик
В Ростовской области назначен начальник Главного Управления МЧС
ЮФУ стал генеральным партнером Акселератора Quality life
В Ростовской области ищут 72-летнюю Татьяну Мазур
В Ростовской области полицейские изъяли 65 тысяч единиц пиротехники
В Ростове-на-Дону при пожаре погибла 38-летняя женщина
В Ростовской области задержали грабителя, который с ножом напал на прохожую
Ростовские автоинспекторы вручили благодарность таксисту, который помог задержать пьяного лихача
«Орешек то растет»: фанаты оценили меняющуюся внешность экс-участницы «Дома-2»
В Ростове-на-Дону следком объявил поиск участников нового ансамбля
Бог танца! Актер Павел Деревянко поделился горячим видео
«Ростелеком» в Ростовской области подключил 335 медучреждений к интернету
В Азовском районе в пожаре погибли два человека
В Ростове-на-Дону на ряде улиц отключили светофоры