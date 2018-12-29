В центре Ростова-на-Дону на велосипеде прокатился «моржовый Санта Клаус»
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают необычного мужчину, который разъезжал по городским улицам на велосипеде. При этом из одежды на нем был лишь тематический колпачок и шорты. В таком виде он при минусовой температуре ехал по центральных городским проспектам.
- Моржовый Санта Клаус. Замечен на Шолохова и Ворошиловском, - подписала кадры росточанка Анастасия Коцегуб.
В итоге Интернет-пользователи поставили под ними больше сотни лайков, а также десятки комментариев. При этом многие делились в паблике, что лично видели этого зимнего волшебника, который колесил по ростовским улицам.
- Главное в перчатках и шапке, как мамка и говорила, - пошутил под фото необычного Санты один из горожан.
- Привлекает внимание, - согласился другой.
- Кругом одни Деды Морозы разъезжают, - констатировал третий.