В Ростове-на-Дону на Западном в девятиэтажке загорелась квартира

СЕГОДНЯ 18:00 2018-12-29T18:02:39+03:00

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В субботу, 29 декабря, в Ростове-на-Дону произошел пожар в жилом доме. Об этом в единую диспетчерскую службу около 12:30 сообщили очевидцы. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - в Советский район, на улицу 339 Стрелковой Дивизии.

- Возгорание случилось в девятиэтажном жилом доме, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Через двадцать минут огонь удалось локализовать, еще через десять минут полностью ликвидировать. На месте работали 13 огнеборцев и пять спецмашин. В результате ЧП никто не пострадал. Теперь в результате проведенной проверки специалистам предстоит определить причины ЧП.

Напомним, накануне, 28 декабря, пожар произошел в коттеджном поселке в Пролетарском районе. В огне погибла 38-летняя женщина.