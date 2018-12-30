2018-12-30T09:29:03+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на улице Вересаева почти на месяц частично ограничат движение

Правда, произойдет это только в следующем году
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону на улице Вересаева почти на месяц частично ограничат движение.В Ростове-на-Дону на улице Вересаева почти на месяц частично ограничат движение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В городе Ростове-на-Дону Ростовской области собираются ограничить проезд по улице Вересаева. Об этом сообщает Департамент транспорта донской столицы.

В частности, речь идет не обо всей улице, а об участке - от дома под номером 92 по улице Вересаева и до проспекта 40-летия Победы. Правда, произойдет это только в наступающем 2019 году: с 19 января по 16 февраля. Сообщается, что ограничение проезда будет частичным, по оси проезжей части.

Известно, что там все это время - почти в течение месяца, будут проводиться работы, которые будут связаны с монтажом канализационной системы. Поэтому водителей, путь которых лежит через этот участок дороги, уже сейчас просят выбирать альтернативные пути движения. Кроме того, горожанам принесли извинения за причиненные на время неудобства.

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